Calciomercato Roma, le offerte di Liverpool e Real per Alisson

Nella giornata di ieri Alisson Becker ha spiegato che il suo futuro dovrebbe essere deciso prima del Mondiale, in partenza tra tre giorni (il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera). Ora, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, alla Roma sarebbero pervenute due offerte per il portiere brasiliano.



Il Liverpool avrebbe proposto 65 milioni mentre il Real Madrid 50 più bonus ("Ci sono delle possibilità" ha ammesso in proposito l'estremo difensore giallorosso).



Se il numero 1 della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalano, avrebbe garantito il posto da titolare (dopo la finale di Champons il destino di Loris Karius appare 'segnato'), mentre a Madrid dovrebbe vincere la concorrenza con Keylor Navas.