Calciomercato Roma, inserimento del Chelsea per Alisson: offrirebbe più del Real

Il Chelsea si inserisce con forza nella corsa ad Alisson Becker. Come scrive la Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri, pur non avendo ancora firmato ufficialmente con i Blues (alle prese con il 'caso Conte'), avrebbe dato la sua preferenza per il portiere della Roma. E i londinesi potrebbero avvicinarsi alla richiesta dei capitolini, ovvero 70 milioni di euro. Al contrario il Real Madrid per il momento ne mette sul piatto solo 60 e a Monchi evidentemente non bastano.



Così il futuro del brasiliano sarebbe a Londra e non nella Liga dove pure preferirebbe giocare visto che ha già trovato l'accordo con i Blancos sulla base di un quinquennale (con un'opzione per il sesto anno) da oltre 6 milioni di euro. Ma alla fine i campioni d'Europa rischiano di doversi 'accontentare' di Courtois. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2019 con il club di Abramovich e non intende rinnovare: con l'eventuale arrivo di Alisson il suo addio immediato sarebbe praticamente certo.