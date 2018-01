Calciomercato Roma, in Cina sicuri: "Riaperta la pista Nainggolan-Guangzhou"

In Cina sono sicuri: nonostante l'addio di Emerson Palmieri e Dzeko (a un passo dal Chelsea), anche Radja Nainggolan potrebbe lasciare la Roma a gennaio per trasferirsi al Guangzhou Evergrande. Il club di Fabio Cannavaro per fare fronte alla luxury tax arriverebbe al centrocampista belga con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore invece andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro all'anno mentre al momento della firma prenderebbe 20 milioni.



Fonti vicine al club giallorosso hanno però smentito l'ipotesi di un addio del 29 già in questa sessione di mercato: del resto nelle casse giallorosse entreranno a breve 60 milioni di euro per la doppia cessione di cui sopra e in questo modo i conti societari verrebbero sistemati. Inoltre la partenza di un altro big sconvolgerebbe l'ambiente e la squadra allenata da Di Francesco.