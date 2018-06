Calciomercato Roma, in arrivo Berardi: operazione da 20 milioni. Ma Carnevali frena

Eusebio Di Francesco sta per essere accontentato. La Roma ha messo le mani su Domenico Berardi tanto che l'entourage dell'attaccante del Sassuolo sta già trattando con i dirigenti giallorossi i dettagli del nuovo contratto secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.



La punta esterna viene valutata 20 milioni di euro e i capitolini spingono per il prestito con obbligo di riscatto: non è escluso che nell'affare rientri uno tra Zaniolo (appena arrivato dall'Inter) e Antonucci. D'altra parte i neroverdi, con l'approdo ormai prossimo di Federico di Francesco, si sono cautelati e di fatto hanno aperto all'addio di Berardi.



Il 23enne sarebbe il decimo acquisto del mercato in corso perché Monchi ha già chiuso anche per il giovane difensore Bianda, in arrivo nella Capitale. Tuttavia c'è da registrare la frenata dell'ad degli emiliani Carnevali: "Valgono entrambi 30 milioni di euro".