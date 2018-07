Calciomercato Roma, il Chelsea offre 73 milioni per Alisson

Doppia novità sul fronte Alisson: il Chelsea - come svelato da Paolo Bargiggia - ha alzato l'offerta per il portiere brasiliano avvicinandosi moltissimo alla richiesta della Roma, il giocatore chiede tempo. I Blues hanno messo sul piatto 73 milioni, pochi meno dei 78 che il club pretende per cederlo, di sicuro superiori ai 50 più bonus che il Real Madrid sembrava disposto a dare: gli inglesi sperano così si poter rimpiazzare Courtois, destinato a quel punto proprio ai blancos o comunque a partire, considerando che è in scadenza di contratto nel 2019 e non ha voluto rinnovare.



Il problema è che Alisson ha già trovato l'accordo con il Real Madrid prima del Mondiale accettando una proposta di 6 milioni a stagione per 6 anni, così al momento tentenna su quella del Chelsea, anche perché adesso è impegnato in Russia a difendere la maglia del Brasile, con la quale potrebber laurearsi campione del mondo. Una eventualità neppure così remota che potrebbe anche indurre la Roma a pretendere più soldi per il cartellino e lui a chiedere di più di ingaggio.