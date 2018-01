Calciomercato Roma, è fatta per Emerson e Dzeko al Chelsea

E' davvero in dirittura d'arrivo la trattativa per la cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea. Dopo il sì del laterale brasiliano è arrivato anche quello dell'attaccante bosniaco che si è convinto a trasferirsi a Londra dove dovrebbe firmare un contratto per le prossime due stagioni e mezzo con 6 milioni di ingaggio annuale (attualmente ne precepisce 4,5).



Difficile che il 31enne lasci già nella giornata di domani il ritiro della Roma a Sedriano (Milano): il suo agente è atteso nella capitale inglese per sistemare alcuni dettagli con i Blues e lo stesso bomber deve prima tornare a Roma a parlare con la famiglia. Più probabile che saluti gli attuali compagni dopo il recupero contro la Sampdoria.



Nelle casse dei giallorossi entreranno complessivamente 60 milioni di euro (50 fissi più 10 legati ai bonus): i Blues ne pagheranno 35 per la punta e 25 per l'esterno. A questo punto Radja Nainggolan con ogni probabilità non lascerà Trigoria e i giallorossi ora potranno concentrarsi sulla ricerca di una punta da affiancare a Schick (il ceco per talento e investimento si prenderebbe la maglia di attaccante titolare), e di un vice Kolarov.