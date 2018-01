Calciomercato Roma, Dzeko-Chelsea al braccio di ferro

Edin Dzeko è pronto a dare l'addio alla Roma, ma continua il braccio di ferro col Chelsea. Come mostrano le immagini esclusive di Premium Sport nel ritiro giallorosso di Cornaredo (Milano) si vede l'attaccante che carica in un'auto (con targa bosniaca) i bagagli della sorella, venuta a trovarlo insieme all'agente Silvano Martina. Per ora, però, non sono ancora pronte le sue valigie.



Il 31enne non ha ancora accettato la corte dei Blues: può essere determinante la telefonata di Antonio Conte che lo ha rassicurato sulle garanzie tecniche di giocare in Premier League (in Champions non potrà scendere in campo), ma manca ancora l'accordo economico.



Si lavora infatti su due fronti per chiudere la trattativa: da un lato l'accordo tra società, con la Roma che chiede 60 milioni per Emerson e Dzeko e il Chelsea che spinge per 50 più 10 di bonus; dall'altro la durata del contratto del bosniaco, visto che sugli over 30 la policy dei Blues prevede biennali (in questo caso un anno e mezzo, fino al 2019, con opzione per un'altra stagione) e l'agente dell'attaccante spinge per firmare fino al 2020. Il club londinese è disposto ad arrivare anche a 8 milioni all'anno, ma su questo punto Dzeko non si arrende e punta i piedi. Il suo procuratore, dunque, andrà a Londra per convincere i Blues, poi Dzeko dovrebbe salutare definitivamente la Roma dopo la partita contro la Sampdoria che a sorpresa potrebbe giocare da titolare.