Calciomercato Roma, Courtois il sogno se parte Alisson

A dispetto delle dichiarazioni odierne ("A Roma sono felice, ho un contratto") Alisson Becker avrebbe comunicato al club giallorosso di volere il Real Madrid (ieri Mundo Deportivo ha riferito di un'offerta da 50 milioni più bonus). Per convincere i capitolini serviranno 75 milioni, altrimenti la trattativa non partirà.



Nel caso di cessione del brasiliano, il sogno del ds Monchi è Thibaut Courtois. Il belga è legato al Chelsea fino al 2019 e ha già fatto sapere ai Blues (proprio oggi il Corriere dello Sport ha ipotizzato uno scambio Donnarumma-Morata) che non rinnoverà il contratto.



I londinesi chiedono per il 26enne 30-35 milioni: non una cifra elevatissima se Alisson prenderà la strada della Spagna e Nainggolan quella di Milano sponda Inter (la Roma parte da una valutazione di 40 milioni).