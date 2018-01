Calciomercato Roma, Berardi e Deulofeu nel mirino. Laxalt per la fascia

In attesa che venga ufficializzato il passaggio di Dzeko al Chelsea (il giocatore ha detto sì ai Blues), la Roma pensa già a come rendere meno 'indolore' la partenza del centravanti bosniaco.



Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi i giallorossi potrebbero puntare su un vecchio pallino di Eusebio Di Francesco, ovvero Domenico Berardi. A differenza di Politano, il 23enne non sembra essere considerato incedibile dal Sassuolo anche perché l'interesse delle altre big è venuto meno: l'Inter si è defilata e la Juventus è rimasta scottata dal no dell'attaccante nel 2016. Non sono dunque previsti rilanci o aste la prossima estate. Ecco perché Squinzi lascerebbe andare subito l'attaccante, protagonista fin qui di una stagione non certo eccezionale, con sole 2 reti (1 su azione) in 16 giornate. Nella capitale Berardi ritroverebbe l'allenatore che lo ha lanciato e che ora cercherebbe di rilanciarlo con un altra maglia.



La Roma comunque si muove su un altro fronte: nelle ultime ore è emerso un forte interessamento per Gerard Deulofeu, ai margini nel Barcellona e desideroso di trovare spazio in vista dell'appuntamento mondiale in Russia. I blaugrana, dopo aver sborsato 160 milioni per Coutinho, vorrebbe privarsi dello spagnolo in maniera definitiva per 20 milioni di euro.



Infine la dirigenza capitolina pensa anche al sostituto di Emerson, destinato al Chelsea al pari di Dzeko. Monchi avrebbe individuato nel genoano Laxalt il profilo ideale per il ruolo di vice Kolarov: il dg rossoblù Perinetti non ha chiuso del tutto all'ipotesi.