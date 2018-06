Calciomercato Roma, assalto Chelsea a Manolas

Roma forte in entrata con Kulivert, Coric, Marcano e Cristante (con Pastore e Mirante prossimi annunci) ma con il rischio di perdere tre pedine importanti: se Nainggolan-Inter sembra cosa fatta e Alisson vuole solo il Real Madrid, ora scatta l'allarme Kostas Manolas. Il difensore greco, che aveva rinnovato il contratto fino al 2022 solo lo scorso dicembre, ha una clausola rescissoria da 38 milioni di euro che fa gola al Chelsea, richiesta diretta di Maurizio Sarri, che pure non è ancora stato annunciato dai Blues.



Lo stipendio di Manolas è di 3 milioni mentre il club inglese ne propone 5 e il prezzo relativamente favorevole della clausola favorisce la buona riuscita dell'affare. Entro il weekend potrebbe già esserci l'affondo del Chelsea che, in caso di acquisto, comprerebbe dalla Roma il secondo difensore in due anni dopo l'affare Rudiger dell'estate 2017.