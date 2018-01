Calciomercato Roma, assalto Chelsea a Dzeko ed Emerson

Assalto continuo alla Roma: oltre a Emerson Palmieri, valutato 25 milioni di euro, il Chelsea ha chiesto anche Edin Dzeko ai giallorossi. La trattativa non è entrata nel vivo, anche perché Monchi non intende privare Di Francesco del centravanti titolare, ma è molto probabile che i Blues torneranno alla carica per il bosniaco che negli ultimi mesi ha visto calare nettamente il proprio rendimento rispetto allo scoppiettante inizio di stagione.



Intanto sono ripresi anche i contatti con il Guangzhou Evergrande per Radja Nainggolan. La Roma ha negato di aver mai ricevuto offerte ufficiali per il belga, ma i cinesi avevano messo sul piatto 40 milioni, troppo pochi per portare in Asia il centrocampista. Resta in piedi, in ogni caso, la possibilità che Nainggolan parta subito.