Calciomercato Roma, Alisson è ormai del Liverpool per 75 milioni

Alisson è praticamente un giocatore del Liverpool (superata la concorrenza del Chelsea). I Reds hanno alzato l'offerta per il portiere della Roma, accelerando notevolmente la trattativa e hanno messo sul piatto, bonus compresi, i 75 milioni chiesti dai giallorossi per il giocatore. Il d.s. Monchi, d'accordo con Pallotta, ha dato il via libera alla partenza del brasiliano che in Premier League vedrà notevolmente aumentare il proprio ingaggio, con 5,5 milioni a stagione.



L'estremo difensore è volato in Inghilterra per svolgere le visite mediche di rito. "Un saluto ai tifosi della Roma. Mi dispiace ma non posso parlare di più, dirò tutto dopo" le parole rilasciate all'aeroporto di Ciampino a ForzaRoma.info.



Se le cifre dovessero essere confermate, Alisson diventerà il portiere più pagato della storia del calcio, superando anche Gigi Buffon, che nel 2001 passò alla Juve, dal Parma, per circa 58,2 milioni di euro.