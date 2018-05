Calciomercato Roma, affondo per Cristante

La Roma ha in pugno Bryan Cristante. Come riferisce la Gazzetta dello Sport il ds giallorosso Monchi ha incontrato Giuseppe Riso, agente del centrocampista dell'Atalanta e in seguito (martedì) c'è stato un summit tra le due società in Lega Calcio.



L'accordo non è raggiunto ma l'intesa potrebbe essere trovata sulla base di 25 milioni più 5 di eventuali bonus. In questo modo il club di Pallotta avrebbe staccato la Lazio, fortemente interessata alle prestazioni del 23enne.



Con l'arrivo dell'ex Benfica sulla mediana potrebbe partire Lorenzo Pellegrini (clausola da 30 milioni), seguito da Arsenal, Manchester United e Juventus. Attenzione anche alla situazione relativa a Kevin Strootman, da tempo nel mirino dell'Inter.