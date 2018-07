Calciomercato Roma, accordo con Areola

La Roma prova a trattenere Alisson Becker. Come riferisce il nostro Cristiano Puccetti i giallorossi proporranno al portiere il rinnovo fino al 2023 con raddoppio dell'inggaggio (da 1,5 milioni a 3): se deciderà comunque di andare via il suo futuro sarà in Inghilterra.



Il Real Madrid ha infatti abbandonato il profilo del brasiliano non avendo intenzione di offire i 70 milioni chiesti dai capitolini (ai Campioni d'Europa dovrebbe arrivare Courtois): restano così le candidature di Chelsea e Liverpool (in particolare i Reds garantirebbero i 6 milioni di stipendio promessi dal Real prima che la trattativa naufragasse ma sarebbero comunque indietro rispetto ai Blues).



Intanto il club di Pallotta si è cautelato e grazie alla mediazione di Raiola ha raggiunto un accordo con Alphonse Areola, in scadenza con il Psg nel 2019, sulla base di un contratto quinquennale. Sarà il 25enne francese a prendere il posto di Alisson, destinato a partire nonostante l'offerta in extremis della Roma.