Calciomercato, rivoluzione in vista: si chiude prima?

Schick-Roma, Matuidi-Juventus, Kalinic-Milan, Cancelo-Inter e soprattutto Psg-Mbappè. Sono soltanto alcuni dei grandi colpi di mercato messi a segno nelle ultime due settimane della sessione estiva del 2017 e rendono bene l'idea di una tendenza che negli ultimi anni si sta sempre più affermando: il 40% delle operazioni vengono chiuse negli ultimi 15 giorni del calciomercato (altri esempi sono Borriello-Spal, Pavoletti-Cagliari, Simeone e Thereau-Fiorentina).

Una statistica che non piace affatto agli allenatori (in moltissimi si sono lamentati da Sarri a Mourinho, passando per Allgri e Ancelotti), costretti ad iniziare i campionati con le rose ancora incomplete e a fare la preparazione estiva con giocatori che poi perderanno. Ecco perchè, nel giorno delle elezioni ECA (Andrea Agnelli è il nuovo presidente), i massimi livelli del calcio europeo riuniti tra Nyon e Ginevra hanno iniziato a discutere dell'ipotesi di far chiudere il calciomercato 2018 in anticipo, precisamente all'inizio di agosto, prima dell'inizio dei campionati. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma è più di un idea.

Un'idea che sta prendendo sempre più corpo e di cui anche in Italia si parla tantissimo, in attesa che la Figc metta la questione all'ordine del giorno all'interno della sua agenda. La scelta delle date sarebbe affare di ciascuna federazione nazionale, ma anche Uefa e Fifa dovrebbero dare un'indicazione. Il calciomercato estivo 2018 potrebbe davvero chiudere in anticipo e al momento è un'ipotesi che piace a tutti.