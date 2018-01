Calciomercato Real Madrid, "Neymar primo obiettivo"

La prima pagina di Marca è piuttosto chiara: in cima ai pensieri delc'è. I blancos non attraversato un momento facile, con scarsissime possibilità di rimonta in Liga, dove viaggiano a -16 dal Barcellona, e un durissimo ottavo di finale da affrontare in Champions contro il Psg: la crisi, secondo molti, è dovuta anche a un mercato senza squilli che ha portato nella capitale Ceballos e ha visto andar via riserve di lusso come Morata e James Rodriguez indebolendo nel complesso la rosa.Con i soldi di fatto risparmiati quest'estate,può giocarsi il jolly nella prossima sessione di calciomercato: la pazza idea è arrivare a Neymar, pagatodalper strapparlo al. Secondo Marca, il presidente ha un'ossessione per l'attaccante che già a 14 anni fece un provino a Valdebebas. Il brasiliano al di là dei gol e delle magie in campo, non si è ambientato perfettamente in Francia. E mentre Ronaldo, il Fenomeno, sostiene che il giocatore "sportivamente ha fatto un passo indietro andando a Parigi", lui deve convivere con le continue tensioni nello spogliatoio del Psg. Ed è proprio su questo punto che il Real proverà a giocare la sua partita.