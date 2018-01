Calciomercato, Raiola "avvisa" il Manchester United

Non è né un vero ricatto, né una minaccia, ma somiglia un po' a entrambe le cose ed è semplicemente la strategia di Mino Raiola. L'agente italo-olandese, interpellato dal Times, di sicuro mette paura ai tifosi del Manchester United, che sperano di vedere presto Alexis Sanchez con la maglia dei Red Devils. Ma in qualche modo c'è il suo zampino nella trattativa.



"Il Manchester United non prenderà Sanchez a meno che Mkhitaryan non si accordi con l'Arsenal", ha spiegato Raiola. "Mkhi farà quello che è meglio per lui. Ha ancora due anni e mezzo di contratto con lo United, quindi è un sua decisione. L'affare Sanchez è parte della trattativa per Mkhitaryan, non il contrario". Insomma, a quanto pare il regalo invernale di Mourinho dipende da Raiola e, in caso di tentennamenti, il Chelsea di Conte è pronto a inserirsi provando il dispetto allo United.