Calciomercato Psg, preso Lassana Diarra

Lassana Diarra sarà presto un nuovo giocatore del Psg: colpo a sorpresa della capolista di Ligue 1 all'indomani della sconfitta contro il Lione. Il 32enne mediano, il cui nome era stato accostato nelle ultime ore anche al Manchester United, arriva da svincolato dopo aver terminato l'esperienza negli Emirati Arabi con la maglia dell'Al-Jazira, giocando appena 5 partite in 3 mesi.



Diarra sosterrà le visite mediche in giornata, poi andrà a rinforzare un reparto che, quando si ritrova senza Thiago Motta, si ritrova un po' a corto di ricambi davanti alla difesa, dove deve adattare Rabiot e Verratti, ormai abituati al ruolo di interni di centrocampo. L'ex Real Madrid ha giocato in Ligue 1, a Marsiglia, anche nella passata stagione.