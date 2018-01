Calciomercato Napoli, Younes può arrivare subito

Più che arte di arrangiarsi, è fare di necessità virtù: il Napoli era convinto di avere Simone Verdi in tasca e sembrava sul punto di poterlo prendere insieme a Deulofeu, così da avere in rosa un giocatore tecnico e uno veloce, entrambi capaci di giocare su tutte e due le fasce. Poi il no dell'esterno del Bologna ha stravolto i piani di Giuntoli e la scarsa convinzione di Sarri sull'attaccante del Barcellona ha fatto il resto.



Così il Napoli ha prima sondato il terreno per Politano, incassando il no categorico del Sassuolo, e ora potrebbe virare su Amin Younes, giocatore che a giugno si libera a parametro zero dall'Ajax e per il quale gli azzurri avevano già trovato un accordo di massima.



Il problema è che ora c'è il rischio che non si possa aspettare l'estate: l'agente Nicola Innocentin, infatti, è ad Amsterdam perché un club inglese vorrebbe il giocatore subito, a gennaio, offrendo un corrispettivo economico all'Ajax. La mossa successiva, allora, tocca al Napoli: Younes ha già manifestato il proprio gradimento per gli azzurri e spetta a Giuntoli chiudere l'operazione adesso: Younes, classe 1993 e nazionale tedesco, potrebbe essere l'alternativa a Insigne che attualmente manca.