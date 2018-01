Calciomercato Napoli, Verdi ha detto no: tutto su Deulofeu

Dopo un'ulteriore nottata di riflessione, Simone Verdi ha deciso di dire no all'offerta del Napoli. Troppi i dubbi del giocatore che preferisce rimanere al Bologna (già d'accordo con De Laurentiis per una cessione a poco più di 20 milioni di euro) per giocare con continuità nonostante un estimatore come Maurizio Sarri lo aspettasse a braccia aperte. La società azzurra era già pronta a firmare i contratti, l'uomo di fiducia di De Laurentiis era a Milano in attesa di completare la documentazione, poi la fumata nera.



Se ne potrà, forse, riparlare a giugno ma intanto gli azzurri virano decisi sul "piano B": Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, sei ottimi mesi al Milan la scorsa stagione, è in uscita dal Barcellona: la clausola si aggira intono ai 20 milioni di euro ma il Napoli vorrebbe risparmiare qualcosa, possibile anche un approdo in prestito con obbligo di riscatto. Ma l'affare potrebbe anche slittare a fine mese visto che Coutinho e Dembélé sono infortunati, Arda Turan è stato ceduto e Valverde non vorrebbe privarsi subito del giocatore.



Intanto il Paris Saint Germain ha offerto Lucas proponendo un prestito con obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro ma lo stipendio da 6 milioni di euro blocca l'ipotesi alla radice. Se Deulofeu e Lucas non fossero strade percorribili, il Napoli potrebbe anche non acquistare nessuno.