Calciomercato Napoli, Verdi ha detto no: "Non volevo lasciare Bologna"

Dopo un'ulteriore nottata di riflessione, Simone Verdi ha deciso di dire no all'offerta del Napoli. Troppi i dubbi del giocatore che preferisce rimanere al Bologna (già d'accordo con De Laurentiis per una cessione a poco più di 20 milioni di euro) per giocare con continuità nonostante un estimatore come Maurizio Sarri lo aspettasse a braccia aperte. La società azzurra era già pronta a firmare i contratti, l'uomo di fiducia di De Laurentiis era a Milano in attesa di completare la documentazione, poi la fumata nera.



"Non è stato un no al Napoli - ha spiegato Verdi anche sui social -. Sono stato tentato da un'offerta così importante, ci ho pensato, ma non volevo lasciare questo club a gennaio: resto a Bologna col sorriso, sapendo che adesso tutti si aspettano ancora di più e che avrò più responsabilità. Ora viene il bello, non ho perso un treno, ho fatto scelta con serenità e sono tranquillissimo''



Se ne potrà, forse, riparlare a giugno ma intanto gli azzurri virano decisi sul "piano B", Gerard Deulofeu, anche se dovrà vincere il braccio di ferro con l'Inter. Intanto il Paris Saint Germain ha offerto Lucas proponendo un prestito con obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro ma lo stipendio da 6 milioni di euro lordi ferna l'ipotesi alla radice. Se Deulofeu e Lucas non fossero strade percorribili, il Napoli potrebbe anche non acquistare nessuno.