Calciomercato Napoli, Verdi ancora indeciso

Ore decisive per la trattativa tra il Napoli e Simone Verdi. Il club azzurro ha ottenuto l'ok dal Bologna alla trattativa che porterebbe l'attaccante in azzurro, ma aspetta ora le ultime riflessioni del giocatore. Rimanere a Bologna da protagonista di un torneo di centroclassifica o partire per un'avventura un passo indietro rispetto al tridente titolare ma con la chance di essere nella festa scudetto? L'impressione è che nelle ultime ore il giocatore sia di nuovo pco propenso ad andar via, come prima delle vacanze.



L'accordo tra Napoli e Bologna c'è, con poco più di 20 milioni di euro che finirebbero nelle casse dei rossoblù, come pure è pronto il contratto da cinque anni, con De Laurentiis che è stato avvistato a Milano insieme a Chiavelli, l'uomo dei contratti azzurri: il patron si è convinto ad accontentare il tecnico Maurizio Sarri, regalandogli la ciliegina sulla possibile torta da scudetto. Ma lo stesso De Laurentiis non ha garantito nulla nelle ultime dichiarazioni: "Ottimista? Fatevi una domanda e datevi una risposta", ha replicato sibillino. In ogni caso il patron partenopeo sta lavorando anche all'ipotesi Deulofeu, possibilmente non in alternativa, ma insieme a Verdi.