Calciomercato Napoli, spunta Rudy per la mediana. Leno, il Bayer non fa sconti

Un altro nome nella lista dei centrocampisti seguiti dal Napoli. Gli azzurri (già vicini a Badelj) avrebbero messo gli occhi su Sebastian Rudy, mediano 28enne allenato per qualche mese da Ancelotti nella scorsa sfortunata stagione in Baviera prima dell'esonero. Sarebbe stato il tecnico di Reggiolo a suggerire alla società Rudy, che può anche ricoprire il ruolo di terzino destro: dall'entourage del giocatore filtrerebbe gradimento per questa soluzione.



Per la porta l'obiettivo numero 1 è Leno. Il Bayer Leverkusen tuttavia non vuole fare sconti sulla clausola rescissoria da 28 milioni. "Può partire ma solo alle nostre condizioni, siamo comunque in costante scambio con Bernd e il suo manager", ha precisato oggi il ds dei tedeschi Rudy Voeller, ricordando che il Napoli aveva cercato Leno già lo scorso anno "ma non avevamo un'alternativa equivalente. Ora con l'arrivo di Hradecky abbiamo un successore".



In uscita invece Jorginho. De Laurentiis aspetta che il Manchester City alzi la propria offerta per l'italo-Brasiliano visto che è stata rifiutata la prima da 45 milioni più 5 di bonus. Meno decifrabile il futuro di Hysaj dopo le parole dell'agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è un grande club, ma Hysaj è molto legato a Sarri che se va al Chelsea o al Tottenham e uno di questi club paga la clausola da 50 milioni offrendogli un ottimo ingaggio, tutto potrebbe succedere. E comunque, se anche dovessero aprirsi questi scenari, non è detto che accetteremo di andare via".