Calciomercato Napoli, "sogno Benzema: Ancelotti prova a convincerlo"

Carlo Ancelotti si muove per regalare al Napoli un grande bomber. Il tecnico, secondo Tuttosport, proverebbe a convincere Karim Benzema (lo ha allenato al Real Madrid) a trasferirsi in azzurro per ritrovare "la gioia di giocare a pallone dopo aver vissuto per tanti anni all'ombra di Cristiano Ronaldo".



L'ex allenatore del Bayern Monaco è infatti convinto che serva un innesto super, un top player, per rafforzare in maniera pesante la rosa. La punta francese ha un ingaggio molto elevato per gli standard partenopei ma Ancelotti cercherà di far capire ad Aurelio De Laurentiis l'importanza di questo eventuale sacrificio in ottica campionato e Champions League.



Anche perché, per il quotidiano torinese, Dries Mertens sotto la nuova gestione tecnica potrebbe tornare al suo ruolo naturale di esterno mentre Lorenzo Inglese non è ancora ritenuto pronto per la ribalta europea. I tifosi campani incrociano le dita e sperano che il sogno diventi realtà...