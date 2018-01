Calciomercato Napoli, si tratta con l'Ajax per Younes: l'agente ad Amsterdam

Il Napoli non molla la presa su Younes, esterno offensivo dell'Ajax. Il 24enne è rimasto in panchina nella sfida tra i Lancieri e Il Feyenoord anche per aver detto no all'offerta dello Swansea la scorsa settimana (il club inglese aveva offerto 10 milioni di euro).



L'agente del giocatore, Nicola Innocentin, è volato ad Amsterdam e avrà un confronto con la società olandese per capire quali sono le intenzioni nei confronti dell'ala tedesca che non vuole perdere la Nazionale nell'anno del Mondiale.



Così il procuratore cerca di capire se ci siano margini per anticipare l'arrivo di Younes a Napoli in questa sessione di mercato: sostanzialmente l'Ajax vorrebbe una sorta di indennizzo (10 milioni di euro) per liberarlo prima della scadenza del contratto a giugno. La trattativa dunque potrebbe decollare nelle prossime ore.