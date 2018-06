Calciomercato Napoli, pronta l'offerta al Cagliari per Barella

In attesa delle uscite di Jorginho (direzione Manchester City) e Hamsik (pronto a trasferirsi in Cina) il Napoli ragiona sui possibili rinforzi per il centrocampo Sul taccuino dei dirigenti azzurri, oltre a Fabian Ruiz del Siviglia, c'è anche Nicolò Barella.



Secondo quanto riporta il nostro Valter De Maggio, De Laurentiis sarebbe disposto a offire due giocatori molto graditi al Cagliari, ovvero Tonelli e Grassi, e un conguaglio di 10 milioni per il 21enne valutato 40 milioni (per questo è probabile che i sardi ritengano insufficiente la proposta).



Barella era nel mirino anche nell'Inter che però avrebbe ormai deciso di puntare con forza su Radja Nainggolan (il belga avrebbe già detto sì al Biscione) abbandonando così la pista rossoblù.