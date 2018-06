Calciomercato Napoli, pressing su Lainer e Meret

Il Napoli è al lavoro su due tavoli. Gli azzurri non mollano la presa su Stefan Lainer, terzino destro del Salisburgo. Il 25enne svizzero, come scrive la Gazzetta dello Sport, non si è presentato ieri al ritiro della squadra austriaca con la quale c'è un accordo ben preciso: si aggregherà ai compagni domenica se entro sabato non andrà a buon fine la trattativa con il club campano. De laurentiis intende mettere sul piatto 10 milioni di euro mentre i binacorossi ne chiedono 12.



Intanto il presidente degli azzurri, riferisce il Corriere dello Sport, si è sentito telefonicamente con Giampaolo Pozzo: argomento del colloquio il passaggio di Meret e Karnezis alla corte di Ancelotti. Il numero 1 campano ha provato a 'dettare le condizioni' all'Udinese per il doppio acquisto: 25 milioni (pagamento dilazionato) più bonus per arrivare ai 30 chiesti dai friulani. Attese novità entro questa settimana.