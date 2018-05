Calciomercato Napoli, piacciono Rabiot e Sanches

Nella prossima stagione il centrocampo del Napoli potrebbe cambiare radicalmente. Non sono un mistero l'interesse del Manchester City per Jorginho e le ricche offerte cinesi nei confronti di Marek Hamsik: anche se i due negli ultimii giorni avrebbero 'riflettuto' dopo l'arrivo di Ancelotti, è probabile che alla fine lascino Castel Volturno.



Ecco perché il tecnico ex Bayern Monaco, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ha cominciato a valutare la possibilità di puntare su alcuni suoi ex giocatori con i quali i contatti non si sono mai interrotti. Oltre ad Arturo Vidal sarebbero finiti nel mirino Adrien Rabiot, intenzionato a lasciare il Psg per trovare più continuità (anche la Juve sarebbe interessata) e Renato Sanches, che farà ritorno al Bayern dopo una dleudente stagione in prestito allo Swansea.



Sul taccuino dell'allenatore di Reggiolo infine ci sarebbero i nomi di Leandro Paredes (avviato già qualche contatto con lo Zenit San Pietroburgo) e Jean Seri del Nizza ("importante la presenza di Ancelotti, siamo disponibili a trattare con il Napoli" ha detto il suo agente).