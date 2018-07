Calciomercato Napoli, obiettivo Sabaly: trattativa con il Bordeaux

Considerate le difficoltà ad arrivare a Lainer (il Salisburgo non cede) il Napoli sta portando avanti una trattativa parallela con il Bordeaux per Youssouf Sabaly, terzino 25enne impegnato negli ultimi Mondiali con il Senegal.



Il club francese, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, chiede 20 milioni di euro mentre gli azzurri spingono per uno sconto sul prezzo perché l'esterno ha un piccolo (e non grave) problema al legamento collaterale del ginocchio. Non è infine del tutto tramontato Santiago Arias, colombiano del Psv.



Ancora pochi giorni e Ancelotti potrebbe avere a disposizione un nuovo acquisto dopo quelli di Verdi, Fabian Ruiz, Meret, Karnezis e Younes.