Calciomercato Napoli, non c'è ancora l'intesa con Verdi: l'inter resta in corsa

In un'intervista al Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'acquisto di Simone Verdi dal Bologna. In realtà l'affare non sarebbe affatto in dirittura d'arrivo perché, secondo quanto riferisce il nostro Claudio Raimondi, l'ala rossoblù ha preso ancora tempo e aspetta l'Inter.



In sostanza non manca l'accordo tra il Napoli e il club felsineo sulla base di 25 milioni di euro: al 25enne andrebbero 1,7 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni. Ma non basta: il giocatore, come detto, sarebbe maggiormente attratto dalla soluzione nerazzurra. La società di Corso Vittorio Emanuele offrirebbe maggiori garanzie salariali anche se al momento non può pareggiare l'offerta campana al Bologna.



Sullo sfondo resta il nome di Matteo Politano: il 24enne rappresenterebbe la soluzione B sia per il Biscione (il Sassuolo ha rifiutato una prima proposta) che per lo stesso Napoli.