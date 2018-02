Calciomercato Napoli, Milic il nuovo nome

Napoli, chi prendi? La domanda è legittima dopo il nuovo infortunio di Ghoulam che ha di fatto chiuso in anticipo la stagione del terzino algerino. Ma al momento la risposta più verosimile potrebbe essere: nessuno. Non sono tanti i giocatori svincolati sul mercato e ovviamente quelli che ci sono presentano più o meno problemi simili di natura fisica o atletica.



Siqueira, a lungo monitorato anche per il passato in Serie A e quello più recente in un top team come l'Atletico Madrid, ha problemi alla caviglia e non gioca una partita da aprie. Il nome nuovo è quello di Hrvoje Milic, che nella scorsa stagione ha disputato 17 presenze con la maglia della Fiorentina, ma senza entusiasmare: ha 28 anni ed è integro, ma negli ultimi 5 mesi trascorsi all'Olympiacos ha giocato appena una partita di coppa e non è mai stato convocato in campionato, così a gennaio ha deciso di svincolarsi.