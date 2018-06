Calciomercato Napoli, "Hamsik verso la Cina"

Nella giornata di ieri si è diffusa la voce di un interesse del Monaco ma il futuro di Marek Hamsik sembra essere in Cina. Secondo quanto scrive Il Mattino il capitano del Napoli è orientato a dire di sì alla ricca offerta dello Shandong Luneng, che propone allo slovacco 35 milioni di ingaggio in tre anni.



Il 30enne, per il quotidiano campano preoccupato di giocare di meno nella prossima stagione in favore di Zielinski, non sarebbe dunque stato convinto dalla telefonata di Ancelotti e si appresta a dire addio agli azzurri dopo 11 stagioni.



Tuttavia serve anche l'ok di De Laurentiis: il presidente dei campani non ha intenzione di fare sconti e chiede almeno 30 milioni per lasciar partire una delle bandiere della squadra. Il club cinese, a causa della luxury tax, dovrebbe di fatto sborsarne il doppio: si preannuncia dunque una trattiva non semplicissima.