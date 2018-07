Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Falsissime le piste Benzema e Di Maria"

Il Napoli sta pensando effettivamente a Karim Benzema. Carlo Ancelotti si è già sentito con l'attaccante francese allenato al Real Madrid e soprattutto Aurelio De Laurentiis, riferiscono vari quotidiani in edicola, sta studiando la fattibilità dell'operazione insieme ai suoi collaboratori. L'arrivo della punta francese, che percepisce 7 milioni di euro all'anno (comunque molti meno rispetto ai 20 lordi guadagnati da Cavani), potrebbe essere facilitata da una norma contenuta nella legge di stabilità del 2017.



Il provvedimento permette di versare una tassa da 100.000 euro (per ogni periodo di imposta) per i redditi percepiti all'estero in dipendentemente dal Paese nei quali sono stati creati. Così, spiega la Gazzetta, "per il club azzurro sarebbe meno complicato sopportare il peso dell'ingaggio, spostando voci e clausole contrattuali" e più in generale molti campioni sarebbero tentati dal venire a giocare nel nostro campionato.



Ma intervenendo a Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha bollato come "falsissime" le indiscrezioni di mercato: "C'è l'accordo con Ancelotti, noi compriamo solo gente giovane, con tutto il rispetto non vado ad acquistare giocatori vecchi (oltre che a Benzema il numero 1 azzurro fa riferimento anche a Di Maria ndr). No anche al possibile arrivo di Sabaly dal Bordeaux: "Come faccio a prendere un calciatore infortunato?". Confermato che Cavani potrebbe essere il colpo solo se si "dimezzasse lo stipendio. Potremmo pensarci per un ingaggio da 8,5 milioni lordi ma io non ci credo...".