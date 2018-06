Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Ancelotti vuole un 31enne"

Aurelio De Laurentiis dà un indizio di mercato di non poco conto. "Carlo (Ancelotti ndr) mi ha detto che per essere competitivi in Champions un trentunenne lo dobbiamo prendere" avrebbe rivelato il presidente del Napoli secondo quanto riferisce La Repubblica.



Il nuovo tecnico dei campani chiede quindi l'innesto di un top player che dovrà arricchire in maniera determinante la rosa dopo l'acquisto di Simone Verdi, e quelli ormai prossimi di Fabian Ruiz e della coppia Meret-Karnezis. Come era prevedibile è partita la caccia all'identikit del grande colpo. Sono sostanzialmente tre i nomi più 'gettonati', uno per ogni reparto.



David Luiz, nonostante Albiol sia vicino al rinnovo fino al 2021 resterebbe sempre nel mirino del Napoli e negli scorsi giorni il suo nome è stato accostato nuovamente ai vicecampioni d'Italia. Per il centrocampo il profilo con più appeal è quello di Arturo Vidal: prima di partire per le vacanze il cileno ex Juventus non aveva chiuso a un addio al Bayern Monaco.



Infine non è escluso che il 31enne di cui parla De Laurentiis sia Karim Benzema: la punta del Real Madrid (tentato dall'andare all'assalto di Lewandowski) accenderebbe senza dubbio l'entusiasmo dei tifosi ma il suo eventuale approdo costringerebbe a un sacrificio in avanti. Dries Mertens sarebbe a un passo dal prolungamento fino al 2020 ma il Chelsea (a giorni verrà annunciato l'ingaggio di Sarri) è sempre in agguato.