Calciomercato Napoli, Badelj molto vicino

Il Napoli è a un passo da Milan Badelj. Come riferisce il nostro Daniele Miceli gli azzurri sono in pole position rispetto alla Roma e al Milan, bloccato per il momento in attesa di conoscere la sentenza dell'Uefa a metà giugno.



Il centrocampista croato arriverebbe a parametro zero perché ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con la Fiorentina in scadenza il prossimo 30 giugno. Detto dei problemi dei rossoneri, la Roma (che potrebbe giocare la carta Champions come il Napoli) sta virando su altri obiettivi, ovvero Cristante ed Hector Herrera.



Sul fronte cessioni De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta del Manchester City, 45 milioni più 5 di bonus, per Jorginho e attende rilanci. Con una nuova proposta intorno ai 60 milioni l'italo-brasiliano è destinato a raggiungere Guardiola.