Calciomercato Napoli, Arias alternativa a Lainer per la fascia

Il Napoli è sempre alla ricerca di un laterale (Hysaj potrebbe andare al Chelsea) e negli ultimi giorni, secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbeero messo gli occhi su Santiago Arias.



Il colombiano del Psv, seguito anche dalla Juventus prima dell'acquisto di Cancelo, ha il contratto in scadenza nel 2019 e un prezzo abbordabile (tra i 10 e i 12 milioni) e inoltre è in grado di giocare anche a sinistra (Ghoulam è stato operato e rientrerà fra un mese).



L'obiettivo numero uno per la fascia rimane però Stefan Lainer anche se, riferisce la Rosea, l'affare si sta complicando perché il Salisburgo avrebbe alzato le pretese per il 25enne austriaco e tergiversato in attesa dei preliminari di Champions: da qui la mossa degli azzurri che avrebbero, come detto, individuato un'alternativa per cautelarsi.