Calciomercato Napoli, anche il Monaco su Hamsik

Marek Hamsik è apprezzato non soltanto in Cina. Come riferisce Le10Sport, il Monaco avrebbe fatto dei sondaggi per il centrocampista slovacco del Napoli: non siamo ancora in presenza di un'offerta perché il club monegasco si sarebbe limitato a chiedere informazioni in via preliminare.



Il capitano azzurro, nell'ottica dei vicecampioni di Francia, andrebbe a sostituire Thomas Lemar (i biancorossi sperano di ricavare dalla sua cessione 80 milioni di euro, Barcellona e Liverpool sono sulle tracce del giocatore).



De Laurentiis ha già fatto capire che non farà sconti per il suo capitano: per cedere il 30 enne il presidente azzurro chiede almeno 30 milioni di euro. Ai microfondi di Premium Hamsik non si era sbilanciato rimandando la decisione al ritorno dalle vacanze quando si saprà se il pressing di Carlo Ancelotti (ha telefonato al giocatore) ha avuto successo o meno.