Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Vidal e David Luiz

Carlo Ancelotti ha scelto. Come riporta La Repubblica due sarebbero i grandi obiettivi del tecnico del Napoli: David Luiz e Arturo Vidal. Dopo la partenza di Reina e quella molto probabile di Hamsik, gli azzurri hanno bisogno di nuovi leader: il difensore del Chelsea (potrebbe rientrare in uno scambio con i Blues qualora Abramovich ingaggiasse Sarri) e il centrocampista del Bayern Monaco sono due pupilli del tecnico di Reggiolo e porterebbe in dote anche esperienza e carisma.



Per la mediana piace anche Torreira: nelle ultime ore c'è da registrare l'inserimento dell'Arsenal, con contatti tra il procuratore del 22enne e i Gunners, ma il club di De Laurentiis resterebbe comunque in pole position in virtù di un pre-accordo con la Sampdoria (25-30 milioni, quindi oltre la clausola, secondo la Gazzetta dello Sport).



In uscita non si è ancora concretizzato invece il passaggio di Jorginho al Manchester City: i campani chiedono oltre 50 milioni ma i Citizens si sarebbero fermati a 45 e non intenderebbero fare ulteriori rilanci. Anzi, Guardiola starebbe pensando anche ad altri profili...