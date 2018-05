Calciomercato Napoli, Ancelotti si muove: pressing su Alisson e Dembelé

Carlo Ancelotti si muove in prima persona per rinforzare il Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico azzurro lo scorso venerdì ha cenato a Londra con Kia Joorabchian, agente di Alisson Becker. Il brasiliano della Roma sarebbe l'obiettivo numero 1 per la porta e avrebbe superato nelle preferenze i vari Leno, Rui Patricio, Areola e Sirigu. Sul 25enne ci sono anche diverse big d'Europa ma De Laurentiis potrebbe avere la liquidità necessaria per tentare l'assalto al titolare della nazionale verdeoro grazie alle eventuali cessioni di Jorginho e Hamsik.



La partenza del centrocampista slovacco non è ancora sicura: negli scorsi giorni Ancelotti gli ha telefonato per capire le sue intenzioni. Lo ha ammesso lo stesso Hamsik, che poi non ha nascosto la possibilità di un addio: "Confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto".



In attesa di novità su questo fronte, l'ex allenatore del Bayern avrebbe messo nel mirino pure Moussa Dembelé, 30enne del Tottenham (contratto in scadenza nel 2019). Joorabchian non è il procuratore del belga di origini maliane ma ha un ottimo rapporto con Frank Trimboli, molto influente in casa Spurs. Il casting per la mediana, e non solo, dunque continua.