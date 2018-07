Calciomercato Napoli, Adl studia l'operazione Benzema

Non è solo un sogno estivo. Il Napoli sta pensando effettivamente a Karim Benzema. Carlo Ancelotti si è già sentito con l'attaccante francese allenato al Real Madrid e soprattutto Aurelio De Laurentiis, riferisce la Gazzetta dello Sport, sta studiando la fattibilità dell'operazione insieme ai suoi collaboratori.



L'arrivo della punta francese, che percepisce 7 milioni di euro all'anno (comunque molti meno rispetto ai 20 lordi guadagnati da Cavani), potrebbe essere facilitata da una norma contenuta nella legge di stabilità del 2017. Il provvedimento permette di versare una tassa da 100.000 euro (per ogni periodo di imposta) per i redditi percepiti all'estero in dipendentemente dal Paese nei quali sono stati creati.



Così, spiega la Rosea, "per il club azzurro sarebbe meno complicato sopportare il peso dell'ingaggio, spostando voci e clausole contrattuali" e più in generale molti campioni sarebbero tentati dal venire a giocare nel nostro campionato. Ad aprire la strada Cristiano Ronaldo, chissà se Benzema possa seguire l'esempio del suo ex compagno di squadra e sfidarlo nella lotta per lo scudetto...