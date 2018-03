Calciomercato, Mino Raiola è stato detronizzato

Mino Raiola ha certamente passato tempi migliori da quando ha messo in piedi il suo impero di agente potente e sfrontato. Ma la partenza anticipata di Zlatan Ibrahimovic dal Manchester United è un aspetto da non trascurare, perché toglie al buon Mino un aggancio importante dentro ad un club europeo di grande spessore.

E c'è di più: in estate, col Manchester, Raiola rischia di trovarsi tra le mani la patata bollente di Paul Pogba, che José Mourinho non vuole più allo United. A livello mediatico è già iniziato il braccio di ferro tra l'agente del giocatore e l'allenatore, anche attraverso l'utilizzo di terze persone e messaggi al veleno, ma l'impressione è che la guerra la vincerà il portoghese.

Raiola che perde qualche pezzo in Premier League, dove comunque continua a gestire l'ottimo Romelu Lukaku, deve prepararsi a digerire qualche sconfitta anche in Serie A: in estate il suo legame tormentato ma di lunga data col Milan rischia di spezzarsi con la partenza di Gigio Donnarumma verso l'estero e a Raiola, in rossonero, resterà soltanto l'aggancio Bonaventura.

Sulla sponda Inter non gli è mai andata benissimo: ha provato ad inserirsi su Mauro Icardi e le scelte per il futuro, ma per adesso è stato respinto con garbo da giocatore e moglie procuratrice. Di recente Raiola ha sondato la disponibilità della Roma per Mario Balotelli, ma Monchi ha frenato con decisione.

Se poi ci mettete che, secondo indiscrezioni di stampa, c'è anche un'indagine del fisco olandese sui numerosi trasferimenti di calciatori gestiti dall'agente negli ultimi anni, il sole non brilla più come prima sull'impero del buon Mino.