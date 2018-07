Calciomercato Milan, Zaza riprende quota. Ma servono cessioni

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da regalare a Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Nei giorni scorsi vi avevamo spiegato che le piste Immobile e Morata sono da escludere per i costi eccessivi dei cartellini mentre resta viva quella che porta a Radamel Falcao. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia nuovamente il nome di Simone Zaza, in uscita dal Valencia. I rossoneri apprezzano molto l'attaccante ex Juventus e già lo scorso 22 maggio avevano incontrato il suo agente, Beppe Bozzo.



Per arrivare al 27enne sono però necessari almeno 20 milioni e il Diavolo, alle prese con le incertezze societarie e il ricorso al Tas contro la sentenza Uefa, dovrebbe per forza ricavare questa cifra da alcune cessioni.



Il club di via Aldo Rossi sta trattando Nikola Kalinic con l'Atletico Madrid (decisamente in vantaggio sul Siviglia) e potrebbe ricavare denaro utile dalla cessione di Gustavo Gomez al Boca Juniors (si parla di 6 milioni) e di Manuel Locatelli al Sassuolo. Solo qualora si concretizzassero almeno due di queste trattative partirebbe l'assalto milanista...