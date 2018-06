Calciomercato Milan tra Morata, Falcao e Depay

Mentre Li Yonghong è impegnato nelle garanzie economiche verso il CdA ed Elliott e l'Uefa deve pronunciarsi dopo il rifiuto del settlement agreemen, il Milan lavora comunque al calciomercato. E, almeno secondo i principali quotidiani italiani, sono nomi da sogno soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo, reparto che ha deluso nella scorsa stagione.



La Gazzetta dello Sport propone due profili di alto livello con un "se": dipenderà dal via libera dell'Uefa all'Europa League o meno. In caso di campagna europea, Mirabelli è pronto a sferrare l'attacco ad Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea, e obiettivo anche della Juventus. Senza Europa, difficile chiamarlo ripiego: ecco Falcao (che recentemente ha rilasciato parole al miele) in cambio di Andrè Silva.



Tuttosport, invece, punta tutto su Depay, vero pallino del ds milanista. In questo caso sarebbe un acquisto desiderato a prescindere da chi arriverà come prima punta: ma il Lione è bottega cara e solo un anno fa lo aveva prelevato dal Manchester United per 24 milioni di euro.