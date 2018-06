Calciomercato Milan, torna di moda Renato Sanches. Concorrenza del Benfica

Ritorno di fiamma per il Milan. I rossoneri sarebbero nuovamente (a distanza di 12 mesi) sulle tracce di Renato Sanches, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che nell'ultima stagione ha giocato in Premier League con lo Swansea.



Secondo A Bola il futuro del 20enne è ancora incerto perché il nuovo tecnico dei bavaresi Niko Kovac vuole vderlo all'opera in ritiro prima di prendere una decisione definitiva.



I dirigenti rossoneri restano all'erta (Jorge Mendes potrebbe lavorare a un prestito) ma intanto va registrato anche l'interesse del Benfica: per Sanches si tratterebbe di un ritorno (ha vestito la maglia delle Aquile nelle giovanili e nella stagione 2015-16).