Calciomercato, Milan su Depay: vale più di 20 milioni

La prima volta che il mondo intero si accorse di Memphis Depay, aveva 20 anni e segnò due gol consecutivi al Mondiale del 2014, in Brasile, trascinando l'Olanda agli ottavi. L'estate successiva una pioggia di soldi partì dall'Inghilterra per regalargli il numero 7 del Manchester United, una delle maglie più prestigiose del pianeta, quella di Best, Beckham e Cristiano Ronaldo. I Red Devils lo pagarono 34 milioni al Psv e per il mercato dell'epoca era già una cifra considerevole. Oggi ne servirebbero un po' meno, ma non tanti in meno, per portarlo a casa e il Milan, a quanto pare, è la squadra più interessata a farlo.



Depay ha già avuto un "deprezzamento": a gennaio 2017, dopo aver deluso in Premier League, si è trasferito al Lione per circa 20 milioni ed è in Ligue 1 che ha trovato di nuovo la sua dimensione: 5 gol in 17 presenze l'anno scorso, 9 in 22 quest'anno, magie in serie. Così il suo valore di mercato è aumentato di nuovo, 28 milioni secondo il sito specializzato transfermarkt.



Al Milan farebbe comodo perché è una vera ala, a differenza di Bonaventura e Calhanoglu, entrambi adattati da esterni in un 4-3-3, o dello stesso Borini, ormai "riciclato" terzino. Depay salta l'uomo e sa calciare in porta ed è solo un po' discontinuo, a volte troppo. Va da sé: al momento il Milan non ha a disposizione tesoretti da spendere e solo se in estate ci dovesse essere una cessione importante, Depay potrebbe rinforzare la rosa.