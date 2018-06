Calciomercato Milan, spunta Gelson Martins

Il Milan potrebbe 'appofittare' del caos scoppiato allo Sporting Lisbona. Secondo il Corriere dello Sport i rossoneri hanno infatti messo nel mirino Gelson Martins che, insieme ad altri cinque compagni di squadra, ha chiesto la rescissione dal club portoghese in seguito all'agguato dei tifosi dopo la mancata convocazione in Champions.



Il 23enne arriverebbe così a parametro zero anche se il Diavolo dovrà nel caso far fronte alla concorrenza proveniente soprattutto dalla Premier League. Martins nell'ultima stagione ha messo a segno 12 gol (13 gli assist): numeri importanti che, uniti al prezzo vantaggioso e alla duttilità (può giocare da seconda punta, da ala e da centrocampista laterale), ingolosiscono e non poco.



Martins in rossonero prenderebbe il posto di Suso (l'Atletico Madrid è in pressing e pagherebbe la clausola da 38 milioni) e avrebbe garantito un posto da titolare: questo fattore potrebbe ssere determinante per convincerlo ad approdare a Milanello.