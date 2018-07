Calciomercato Milan, sondaggio Chelsea per Suso

Il Milan rischia di perdere non soltanto Leonardo Bonucci. Alessandro Lucci, nel corso dell'incontro con il ds rossonero Massimiliano Mirabelli, ha parlato anche della situazione di Suso (altro suo assistito oltre al difensore ex Juventus).



Alla mezzanotte di oggi scadrà la clausola di 38 milioni dell'esterno spagnolo e negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe fatto un sondaggio per lo spagnolo. La situazione relativa a Eden Hazard rimane a dir poco incerta (ieri il belga ha aperto in maniera esplicita all'addio) e l'ala milanista rappresenterebbe dunque un'alternativa quantomeno dal punto di vista numerico per Sarri.



A questo punto pare scontato che, una volta non più in vigore la clausola, i Blues dovranno trattare con il club di via Aldo Rossi, quasi obbligato a cedere per sistemare i conti.