Calciomercato Milan, Reina verso il Chelsea

Pepe Reina si appresta a dire già addio al Milan. Il portiere spagnolo, appena acquistato a parametro zero, è l'indiziato numero uno a lasciare Milanello: la coesistenza tecnica ed economica con Gigio Donnarumma è pesante e, mentre per il primo non ci sono offerte consistenti, il secondo è pressato dal Chelsea di Sarri e non ha chiuso all'ipotesi del trasferimento.



L'ex tecnico del Napoli ha bocciato proprio Donnarumma (il 19enne sarebbe stato proposto ai Blues) perché poco abile con i piedi e quindi non adatto al suo calcio a differenza del 35enne. In ogni caso il club di via Aldo Rossi farebbe una plusvalenza e l'affare potrebbe andare in porto per 7-8 milioni come spiegato dal nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia.