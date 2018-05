Calciomercato Milan, per Donnarumma spunta il Real Madrid

Il Real Madrid adesso guarda seriamente a Donnarumma. Zinedine Zidane, nonostante le ultime sbandate, apprezza il giovane portiere rossonero: Raiola, che fatica a piazzare giocatori alla Casa Blanca, fa leva sulla stima del francese, il quale vorrebbe mantenere nella rosa il più esperto Keylor Navas per trasmettere un po' di madridismo a Gigio. Una sorta di inserimento graduale anche perché su De Gea Florentino Perez continua a sbattere contro il muro dello United che, nonostante l'ex Atletico sia in scadenza, continua a chiedere non meno di 100 milioni di euro.



Donnarumma per il Real diventa quindi un'opportunità interessante visto che sembrano esserci margini per abbassare la richiesta da 70 milioni di euro del Milan: la stagione da alti e bassi legittima i blancos a discutere quantomeno uno sconto per avvicinarsi a quota 40-45 milioni, cifra che - nei piani dei dirigenti madridisti - potrebbe subire un'ulteriore sforbiciata in caso dovesse essere inserito Dani Ceballos talentino di prospettiva che il Madrid valuta 20 milioni e che fa impazzire Mirabelli.



Dunque Donnarumma potrebbe riapartire dal Bernabeu, salvo il Real non viri improvvisamente su Courtois. Per questo Raiola ha avviato le diplomazie col Liverpool incontrando Klopp, a caccia di un portiere diverso dagli attuali, senza escludere il Psg. Se Buffon, il Piano A dei francesi dovesse dire no, Gigio rientrerebbe pesantemente in gioco. Di sicuro le possibilità di vederlo ancora in rossonero si stanno via via affievolendo. Domenica potrebbe esser già la partita dell'addio di Donnarumma. Come reagirà stavolta San Siro?