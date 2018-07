Calciomercato Milan, Mirabelli apre all'addio di Bonucci

Smentite non ne sono arrivate, dichiarazioni ufficiali neppure. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sul possibile divorzio tra Bonucci e il Milan, anzi, trovano sempre più conferme: nell'incontro di giovedì tra Mirabelli e Lucci, di fatto, i rossoneri hanno aperto all'eventuale cessione del capitano. Al momento offerte concrete non ce ne sono, ma ormai, stando anche alle necessità economiche del club, pare sempre più plausibile l'addio del difensore che guadagna 7.5 milioni di euro a stagione.



Bonucci è arrivato l'anno scorso al Milan sposando un progetto che avrebbe dovuto portare risultati immediati, tra cui la qualificazione in Champions, e lui si era assunto la responsabilità di fare il leader della nuova squadra. Dopo due mesi era già tutto naufragato, con le difficoltà del giocatore, le sconfitte dei rossoneri e l'esonero successivo di Montella. L'arrivo di Gattuso ha cambiato qualcosa, forse molto, ma non abbastanza, anche perché a fine stagione c'è stata la mazzata dell'esclusione dall'Europa League.



Il Milan, in ogni caso, non intende svenderlo: pagato 42 milioni lo scorso anno, il club, considerando l'ammortamento, non può accettare un'offerta inferiore ai 32 per evitare minusvalenze: di recente si è parlato di Psg, Manchester City e Manchester United, ma nessuno di questi club ha parlato col Milan, né con Lucci, presentando una proposta d'acquisto. Così al momento Bonucci resta capitano, in attesa del Tas e di capire come intende muoversi il fondo Elliott.